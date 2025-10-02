Terug

Aantal asielzoekers aanmeldcentrum Ter Apel afgelopen dagen gedaald

Aantal asielzoekers aanmeldcentrum Ter Apel afgelopen dagen gedaald

Beleid

Vandaag, 10:27

Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is de afgelopen twee dagen gedaald. Er zijn inmiddels 168 plekken vrijgekomen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in de afgelopen dagen veel asielzoekers overgebracht naar andere locaties. Zo gingen ongeveer tweehonderd asielzoekers naar twee opvangschepen in de haven van het Noord-Hollandse Huizen. Die zijn eerder dan gepland in gebruik genomen. Verder gingen ongeveer tachtig asielzoekers naar een leegstaande kerk in Leiden, die tijdelijk als crisisnoodopvang dient.

Als er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven, moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De teller van de afgelopen maand blijft voorlopig staan op 700.000 euro.

