Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer te druk in Ter Apel: hoogste aantal asielzoekers sinds november

Weer te druk in Ter Apel: hoogste aantal asielzoekers sinds november

Beleid

Vandaag, 10:58

Link gekopieerd

In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel sliepen in de nacht van maandag op dinsdag 2075 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds 1 november vorig jaar, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In Ter Apel mogen maximaal 2000 asielzoekers slapen. Het COA liet 75 mensen meer toe dan mag en moet daarom een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De afgelopen weken kreeg het COA meerdere boetes, waardoor het totaalbedrag is opgelopen tot 350.000 euro.

Volgens het COA is de stijging van het aantal asielzoekers in Ter Apel het gevolg van de sluiting van andere opvanglocaties. Er komen niet genoeg nieuwe locaties voor in de plaats. Het aantal asielaanvragen ligt iets hoger dan in het begin van het jaar, maar is te vergelijken met vorig jaar.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Opnieuw dwangsommen: meer dan 2000 asielzoekers slapen in Ter Apel
Opnieuw dwangsommen: meer dan 2000 asielzoekers slapen in Ter Apel
Wéér teveel asielzoekers in Ter Apel, dwangsom stijgt naar twee ton
Wéér teveel asielzoekers in Ter Apel, dwangsom stijgt naar twee ton
Chauffeurs voelen zich steeds onveiliger op buslijnen naar Ter Apel: 'Maat is vol'
Chauffeurs voelen zich steeds onveiliger op buslijnen naar Ter Apel: 'Maat is vol'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.