Weer te druk in Ter Apel: hoogste aantal asielzoekers sinds november

In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel sliepen in de nacht van maandag op dinsdag 2075 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds 1 november vorig jaar, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In Ter Apel mogen maximaal 2000 asielzoekers slapen. Het COA liet 75 mensen meer toe dan mag en moet daarom een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De afgelopen weken kreeg het COA meerdere boetes, waardoor het totaalbedrag is opgelopen tot 350.000 euro.

Volgens het COA is de stijging van het aantal asielzoekers in Ter Apel het gevolg van de sluiting van andere opvanglocaties. Er komen niet genoeg nieuwe locaties voor in de plaats. Het aantal asielaanvragen ligt iets hoger dan in het begin van het jaar, maar is te vergelijken met vorig jaar.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

2:06 Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

Hart van Nederland/ANP