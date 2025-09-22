Opnieuw dwangsommen: meer dan 2000 asielzoekers slapen in Ter Apel

In de afgelopen twee nachten hebben opnieuw meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Dat is boven de afgesproken limiet, waardoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog eens 100.000 euro aan dwangsommen moet betalen. De teller voor de afgelopen weken staat inmiddels op 300.000 euro.

Het COA deelde maandag de cijfers over het weekeinde. In de nacht van zaterdag op zondag verbleven 2007 asielzoekers in Ter Apel, en in de nacht van zondag op maandag waren dat er 2022. Met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is eerder afgesproken dat er maximaal 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen slapen. Wordt dat overschreden, dan kost dat het COA een dwangsom van 50.000 euro per dag, met een maximum van 5 miljoen euro.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen exact 2000 mensen in Ter Apel. Dat is volgens het COA het hoogst toegestane aantal en levert dus geen boete op.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

2:06 Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

De afgelopen maand liep de bezetting al op. Dat komt volgens het COA doordat enkele tijdelijke opvanglocaties zijn gesloten. Bovendien verblijven nog altijd duizenden statushouders in asielzoekerscentra. Zij mogen in Nederland blijven, maar door de woningnood kunnen ze niet doorstromen naar een huis. Daardoor blijven hun bedden bezet en is er minder plek voor nieuwe asielzoekers.

