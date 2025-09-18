Terug

Wéér teveel asielzoekers in Ter Apel, dwangsom stijgt naar twee ton

Beleid

Vandaag, 11:41

In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel hebben afgelopen nacht 2015 asielzoekers geslapen. Dat is boven de 2000 mensen, de grens van een dwangsom.

De grens was vorige week dinsdag voor het eerst sinds eind vorig jaar gepasseerd. Ook vorige week woensdag en donderdag waren er te veel mensen in het aanmeldcentrum. Door het overplaatsen van mensen naar andere opvanglocaties lukte het daarna om onder de limiet te komen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) benadrukte toen wel dat het krap bleef.

Het totale bedrag dat opvangorgaan COA aan de gemeente Westerwolde moet betalen, is nu opgelopen tot 200.000 euro.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

Drukte door sluiting tijdelijke locaties

In de afgelopen maand was de bezetting van het centrum al toegenomen. Dat komt volgens het COA doordat enkele tijdelijke locaties zijn gesloten. Bovendien zitten duizenden erkende vluchtelingen nog in asielzoekerscentra. Die statushouders mogen in Nederland blijven, maar door woningnood is er geen plek voor ze, en daardoor komen hun bedden in de azc's niet vrij voor nieuwkomers. Daarnaast ligt het aantal asielaanvragen in de zomer doorgaans wat hoger dan in het voorjaar en het najaar.

