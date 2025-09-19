Terug

Extra toezicht bij station: Arnhem baalt van overlast asielzoekers

Crime

Vandaag, 21:44

Arnhem kampt de laatste weken met toenemende overlast door minderjarige asielzoekers rond het station. Het gaat om jongens van 15 tot 17 jaar die vooral jonge vrouwen lastigvallen, vechtpartijen veroorzaken en zich schuldig maken aan winkeldiefstallen, vertelt burgemeester Ahmed Marcouch tegen Hart van Nederland. Omdat er geen kruid tegen gewassen lijkt, heeft de gemeente nu besloten per direct meer handhavers in te zetten.

"Het geeft een onveilig gevoel, omdat het een grote groep is", zegt een jonge vrouw op het station tegen Hart van Nederland. "Meer boa's is een goed idee. Niet alleen in het station, maar ook daarbuiten." Een andere reiziger vult aan: "Ik neem expres een andere route zodat ik niet langs ze hoef. Ik vind meer handhaving een goed idee."

Volgens Marcouch is het probleem hardnekkig. "Het gaat met name om minderjarige asielzoekers die overlast veroorzaken. Wij zetten stevig in op handhaving, maar dit kan de gemeente niet alleen oplossen", zegt de burgemeester. Hij wijst naar het kabinet, omdat veel van de jongens eigenlijk al uitgezet hadden moeten worden. "De procedures liggen stil, en dat werkt ontsporing in de hand. De uitzetting is de verantwoordelijkheid van het kabinet, wij moeten ondertussen zorgen voor de openbare orde."

'Veiligelanders afhandelen'

Verantwoordelijk minister David van Weel (Asiel en Migratie) zegt dat hij burgemeesters en steden die zulke overlast ervaren graag wil helpen, maar dat het niet altijd helemaal lukt. De werkdruk bij de IND is volgens de bewindsman groot en daardoor lukt het niet om zulke gevallen op tijd uit te zetten, mits ze uitgeprocedeerd zijn.

"Ze willen veiligelanders nu zo snel mogelijk afhandelen." Maar terugsturen lukt niet altijd, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen. Gelukkig is er vanuit Van Weel goed nieuws te melden: "De banden met die landen worden steeds beter, zoals met Marokko en Algerije. Daarmee hebben we nu banden dat het echt ook wel lukt."

Buschauffeurs Ter Apel trekken opnieuw aan de bel over overlastgevende asielzoekers
Buschauffeurs Ter Apel trekken opnieuw aan de bel over overlastgevende asielzoekers
Minister Keijzer grijpt in: maatregelen om asielketen te ontlasten
Minister Keijzer grijpt in: maatregelen om asielketen te ontlasten

