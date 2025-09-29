Terug

Ter Apel telde ook dit weekend ruim 2000 asielzoekers, bedrag dwangsom loopt op

Beleid

Vandaag, 10:23

Er hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel ook dit weekend weer meer asielzoekers overnacht dan is toegestaan. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog eens 150.000 euro aan dwangsommen betalen. De teller van de afgelopen weken staat nu op 650.000 euro. 

Het aantal asielzoekers in Ter Apel is de afgelopen dagen stabiel, op ongeveer 2050. Het COA had eerder met Ter Apel afgesproken dat er niet meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen worden opgevangen. Die grens is nu negen nachten op rij overschreden, en voor de dertiende keer deze maand.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

Leiden stelt een leegstaande kerk beschikbaar als noodopvang voor ongeveer tachtig asielzoekers uit Ter Apel, maar die is nog niet in gebruik genomen. Dat gebeurt deze week, aldus het COA.

ANP

