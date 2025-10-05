Terug

Passagier weigert te betalen voor busrit in Ter Apel, richt enorme ravage aan

Crime

Vandaag, 09:55

Op een buslijn in Ter Apel is het donderdagavond flink misgegaan toen een agressieve reiziger uitviel tegen de buschauffeur en vernielingen aanrichtte. Op Facebook deelt chauffeur Roelof Eerenstein zijn verhaal. "Hij ging tekeer als een olifant in een porseleinkast."

Het is donderdagavond half negen als er een passagier in de bus van Roelof stapt, en meteen duidelijk maakt dat hij geen geld heeft. Echter verwacht hij wel naar zijn eindbestemming gebracht te worden. "Ik heb aangegeven dat ik hem niet zou mee nemen. Uiteindelijk wil hij de bus niet verlaten en gaat hij in de bus zitten", aldus Roelof op Facebook. Uiteindelijk wordt de passagier verbaal steeds agressiever waarop Roelof de politie inschakelt.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

De passagier kan de actie van Roelof niet waarderen, en laat dat duidelijk merken door ook fysiek steeds agressiever te worden. "De incheckpaal, het pinapparaat wordt stukgetrapt en hij probeert via het dashboard bij mij te komen, wat niet is gelukt", aldus Roelof. Uiteindelijk verlaat de passagier de bus en gooit daarbij het pinapparaat tegen het glas van de voordeur en breekt hij ook nog de ruitenwissers af.

Daarbij is het verhaal nog niet afgerond, want net op dat moment komen twee agenten aanlopen en wordt de passagier getaserd. De passagier wordt geboeid afgevoerd door de politie.

