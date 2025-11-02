Asielopvang Biddinghuizen volgende week vol, meer gezinnen dan eerder

De winteropvang voor asielzoekers in Biddinghuizen raakt zo goed als vol, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgende week arriveren nog de laatste bewoners van de zogenoemde lhbtiq+-straat, waarna alle 1250 plekken bezet zijn. "Er zitten meer gezinnen dan eerdere jaren. Dat is niet wenselijk, maar daar zijn we wel op ingericht", aldus de woordvoerder.

Op 24 oktober kwamen de eerste bewoners, inmiddels zijn er 1200 mensen. Onder hen zijn 50 alleenreizende kinderen van 15 tot 18 jaar, en 250 kinderen van 0 tot 18 jaar samen met ouder(s). "Een hoop kinderen en dat is gezellig, het brengt een goede sfeer met zich mee", aldus de COA-woordvoerder. De kinderen gaan in de omgeving naar school in Dronten, Zeewolde en Lelystad, vertelt zij. Kinderen vanaf 12 jaar volgen op het terrein een internationaal schakeljaar ter voorbereiding op de middelbare school.

Straten

Het is de vierde keer dat op het evenemententerrein in Flevoland de opvang is opgebouwd. Portocabins zijn deels opengemaakt en in straten tegen elkaar gezet. Ten opzichte van een hal biedt het de mogelijkheid hoekjes te creëren voor meer privacy en gezelligheid. Ook is er minder geluidsoverlast dan in een grote hal. Een straat voor queer-asielzoekers met apart sanitair geeft lhbtiq'ers meer rust en veiligheid. Het merendeel van de huidige bewoners blijft er tot eind maart. Met de start van het festivalseizoen wordt de locatie afgebouwd.

De opening van de locatie heeft ervoor gezorgd dat het rustiger is bij het eerder te volle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal asielzoekers daar schommelt de afgelopen week rond de 1800. Dat is ruim onder de afgesproken grens van 2000. Sinds begin september heeft het COA 1,25 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.