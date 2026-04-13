AZC Hardenberg nog steeds open, dwangsom boven miljoen euro

Beleid

Vandaag, 11:04 - Update: 19 minuten geleden

Ruim een maand na de eis van de gemeente Hardenberg om het asielzoekerscentrum te sluiten, verblijven er nog altijd honderden mensen in het gebouw. Afgelopen weekend werd één bewoner overgeplaatst, waardoor er maandag nog 280 asielzoekers zitten. Intussen is het bedrag aan dwangsommen al opgelopen tot meer dan 1 miljoen euro.

Voor elke dag dat er nog asielzoekers worden opgevangen in het gebouw aan de Jachthuisweg moet opvangorgaan COA 55.000 euro betalen. Het maximale bedrag is 4,95 miljoen euro, wat neerkomt op negentig dagen. Dat bedrag kan op 22 juni worden bereikt.

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc, zoals te zien in de onderstaande video:

Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het ook nog altijd te druk. Daar mogen maximaal 2000 mensen worden opgevangen, maar die limiet wordt sinds januari vrijwel dagelijks overschreden. In de nacht van zondag op maandag sliepen 2075 mensen op het terrein.

Opvangorgaan COA hoeft daar voorlopig geen dwangsommen meer voor te betalen, het maximale bedrag van 5 miljoen euro is vorige maand bereikt.

