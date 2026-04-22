Opvang asielzoekers Loosdrecht uitgesteld: veiligheid niet te garanderen

Demonstratie

Vandaag, 16:53 - Update: 12 minuten geleden

De gemeente Wijdemeren stelt de opvang van asielzoekers in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht uit omdat er niet genoeg politiecapaciteit is. Woensdag zei opvangorgaan COA nog dat de eerste van de 110 mensen er nog dezelfde dag naartoe zouden worden gebracht. Maar na nieuw overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie werd geconcludeerd dat de politie de veiligheid niet kan garanderen.

Dit werd woensdag duidelijk tijdens een spoedzitting in de rechtbank, waar omwonenden de opvang aanvechten. Volgens de gemeente heeft het capaciteitsgebrek te maken met Koningsdag, komende maandag. "Daar is veel politie voor nodig. Het is niet dat bij het gemeentehuis dan honderden agenten nodig zijn bij de locatie, maar binnen een gemeente kun je de politie maar één keer inzetten."

Er hadden zich ongeveer tweehonderd mensen verzameld bij het voormalige gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht. De betoging was niet vooraf bij de gemeente aangemeld:

ME grijpt opnieuw in bij protest opvang asielzoekers gemeentehuis Loosdrecht

In het Noord-Hollandse dorp Loosdrecht werd dinsdagavond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers naar het dorp. Acht mensen werden aangehouden. De burgemeester van de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, vaardigde later dinsdagavond een noodbevel uit, waarna de politie de demonstratie kon beëindigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

