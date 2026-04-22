Derde avond onrust: ME grijpt weer in bij protest asielopvang Loosdrecht

De Mobiele Eenheid (ME) heeft woensdagavond opgetreden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Loosdrecht. Het is voor de derde avond op rij dat in de Noord-Hollandse plaats de politie moet ingrijpen. Er demonstreerden een paar honderd mensen bij het leegstaande gemeentehuis waar de asielzoekers moeten komen. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken.

De ME kwam in de loop van de avond op de betogers af en meldde dat de burgemeester een noodbevel had afgekondigd en dat ze moesten vertrekken. De ME dreigde politiehonden te gebruiken en met wapenstokken te slaan. De demonstranten vluchtten daarna de omliggende wijken in. De ME staat op meerdere plekken opgesteld in de omgeving.

Verslaggever van Hart van Nederland Kevin Spanjersberg ziet ter plaatse dat ten minste één iemand is aangehouden. Of er meerdere aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Opvang uitgesteld

In de middag was er nog een spoedzitting bij de rechtbank over de komst van de asielzoekers, omdat inwoners bezwaar hadden gemaakt. Het was de bedoeling dat de asielzoekers deze woensdag al in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht werden ondergebracht. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat ze pas in mei komen, omdat er niet genoeg politiecapaciteit is.