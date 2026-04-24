Gemeente schaalt opvang asielzoekers in Loosdrecht terug van 110 naar 70

De geplande noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Wijdemeren wordt afgeschaald naar 70 personen en gaat later van start. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Eerder was het plan om maximaal 110 asielzoekers op te vangen in het leegstaande deel van het gemeentehuis in Loosdrecht.

De gemeente heeft het plan aangepast na overleg met onder meer politie en justitie, die zorgen uitten over de veiligheid en beschikbare capaciteit. De opvang zou oorspronkelijk in april beginnen en maximaal zes maanden duren, maar gaat nu niet eerder dan 6 mei van start. Dat staat in een verklaring.

'Rust terugbrengen'

De gemeente wil met het besluit "rust terugbrengen en weer in verbinding komen met de gemeenschap". De laatste dagen is in Loosdrecht gedemonstreerd tegen de beoogde opvang. Daarbij moest de politie ingrijpen en werden meerdere mensen aangehouden.