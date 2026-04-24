Gemeente schaalt opvang asielzoekers in Loosdrecht terug van 110 naar 70

Beleid

Vandaag, 17:51

De geplande noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Wijdemeren wordt afgeschaald naar 70 personen en gaat later van start. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Eerder was het plan om maximaal 110 asielzoekers op te vangen in het leegstaande deel van het gemeentehuis in Loosdrecht.

De gemeente heeft het plan aangepast na overleg met onder meer politie en justitie, die zorgen uitten over de veiligheid en beschikbare capaciteit. De opvang zou oorspronkelijk in april beginnen en maximaal zes maanden duren, maar gaat nu niet eerder dan 6 mei van start. Dat staat in een verklaring.

In de video hieronder vertellen inwoners van Loosdrecht over hun zorgen rond de komst van een asielzoekersopvang.

Zorgen bij inwoners Loosdrecht om asielopvang: 'Geen fijn idee'
'Rust terugbrengen'

De gemeente wil met het besluit "rust terugbrengen en weer in verbinding komen met de gemeenschap". De laatste dagen is in Loosdrecht gedemonstreerd tegen de beoogde opvang. Daarbij moest de politie ingrijpen en werden meerdere mensen aangehouden. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie start onderzoek naar uit de hand gelopen azc-demonstraties Loosdrecht
Politie start onderzoek naar uit de hand gelopen azc-demonstraties Loosdrecht
Noodbevel in Loosdrecht na dreiging geweld bij nieuw asielprotest
Noodbevel in Loosdrecht na dreiging geweld bij nieuw asielprotest
Agent gewond en meerdere aanhoudingen na rellen bij azc-protest Loosdrecht
Agent gewond en meerdere aanhoudingen na rellen bij azc-protest Loosdrecht
Opvang asielzoekers Loosdrecht uitgesteld: veiligheid niet te garanderen
Opvang asielzoekers Loosdrecht uitgesteld: veiligheid niet te garanderen

