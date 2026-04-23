Gemeente gaf verkeerde uitleg over asielopvang Loosdrecht, weer protest

Beleid

Vandaag, 19:49 - Update: 2 uur geleden

In Loosdrecht wordt donderdag opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Waar het de afgelopen dagen nog onrustig was en de Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen, verloopt het protest nu rustiger. Er zijn tientallen mensen op de been, ziet een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse.

De demonstranten zeggen zich zorgen te maken over de "veiligheid van de kinderen". Ook klinkt kritiek op het optreden van de ME een dag eerder. Volgens aanwezigen is er toen te hard ingegrepen. Daarnaast vinden zij dat het plan voor de opvang door de gemeente "door de strot wordt geduwd".

Dertien mensen zijn woensdag tijdens het protest aangehouden. De ME greep tijdens dat protest in:

De protesten volgen op dagen van onrust rond het plan om asielzoekers op te vangen in het leegstaande gemeentehuis. Woensdag werden daarbij dertien mensen aangehouden. De ME greep in om de situatie onder controle te krijgen.

Verkeerde uitleg

Ondertussen blijkt de uitleg die de gemeente Wijdemeren eerder gaf voor het uitstellen van de opvang niet te kloppen. Dit komt donderdag naar voren uit een verklaring die de gemeente heeft verspreid.

De advocaat van de gemeente zei woensdag tijdens een kort geding dat de opvang wordt uitgesteld omdat er niet voldoende politiecapaciteit is in verband met Koningsdag. "Daar is veel politie voor nodig. Het is niet dat bij het gemeentehuis dan honderden agenten nodig zijn bij de locatie, maar binnen een gemeente kun je de politie maar één keer inzetten", was de boodschap in de rechtbank.

De gemeente zegt nu dat die informatie niet klopt en dat de reden van uitstel is dat de opvang simpelweg niet gereed is. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat onbekend is hoe de verkeerde informatie is gegeven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

