Oproep tot nieuw asielprotest in Loosdrecht, minister noemt onrust 'onacceptabel'

Vandaag, 16:27 - Update: 49 minuten geleden

Asielminister Bart van den Brink heeft gereageerd op de asielprotesten van de afgelopen dagen in Loosdrecht. Hij vindt het "onacceptabel" dat de protesten uit de hand liepen en dat zelfs de Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas moest komen (zie bovenstaande video).

Drie dagen achter elkaar zijn er al protesten gaande in de plaats door de mogelijke komst van een opvang voor asielzoekers. Er wordt online opgeroepen tot een nieuwe actie donderdag.

Politieoptreden

Dertien mensen zijn woensdag, tijdens het laatste protest, aangehouden. Een van de verdachten zou mogelijk opzettelijk met een auto over de voet van een ME'er hebben gereden. Een agent is ook gewond geraakt. Een verdachte zit vast voor poging tot doodslag, drie moesten mee voor belediging, één voor het verstoren van de openbare orde en acht verlieten niet zelf het gebied.

Over het optreden van de politie is ophef ontstaan door een video die op sociale media rondgaat. Op de video is een man te zien die op de grond ligt. Daarover wordt gezegd dat de man bewusteloos zou zijn geslagen door de politie.

De politie laat op X echter weten dat het om onjuiste informatie gaat. De man werd samen met een paar anderen gecontroleerd. Hierbij werd ze gevraagd om op de knieën te gaan zitten. De man ging vervolgens op eigen verzoek liggen in afwachting van de controle, aldus de politie. Het is volgens de politie dus onjuist dat de politie deze man bewusteloos heeft geslagen.

Veiligheid

Woensdag was er nog een spoedzitting bij de rechtbank over de komst van de asielzoekers, omdat inwoners bezwaar hadden gemaakt. Het was de bedoeling dat de asielzoekers deze woensdag al in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht werden ondergebracht. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat ze pas in mei komen, omdat er niet genoeg politiecapaciteit is.

De minister wil wel benadrukken dat slechts een kleine groep overgaat tot geweld en vindt hij het belangrijk om in gesprek te gaan over de zorgen van mensen die dat vreedzaam kenbaar maken. Want in gesprek gaan is de afgelopen jaren te weinig volgens hem gebeurd.

