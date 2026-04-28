Politie: groep achter vernielingen gemeentehuis Loosdrecht

Crime

Vandaag, 07:52

De politie gaat ervan uit dat de vernielingen aan het deels leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht het werk zijn van een groep mensen. Laat op de avond op Koningsdag werden in het Noord-Hollandse dorp onder meer stenen door de ramen gegooid. Ook werd het hek vernield, laat een politiewoordvoerder weten.

De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht in ligt, meldde maandagavond laat dat één persoon zou zijn aangehouden voor de vernielingen. De politie kan die aanhouding dinsdagochtend nog niet bevestigen. Wel meldt een woordvoerder dat "een groep actievoerders" verantwoordelijk is voor het gooien van stenen door de ruiten van het leegstaande gemeentepand. Om hoeveel mensen het gaat, kan de politie niet zeggen.

In het gemeentehuis aan de Rading moeten vanaf 6 mei tijdelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Daar is meermaals tegen gedemonstreerd.

Door ANP

Gemeentehuis in Loosdrecht vernield: meerdere ramen en deuren beschadigd
Gemeente schaalt opvang asielzoekers in Loosdrecht terug van 110 naar 70
Dat is snel: man (30) al na drie dagen veroordeeld tot celstraf voor azc-rellen
Politie start onderzoek naar uit de hand gelopen azc-demonstraties Loosdrecht

