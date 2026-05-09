Politie maakt einde aan demonstratie bij aanmeldcentrum Ter Apel

De politie heeft een einde gemaakt aan de demonstraties tegen het aanmeldcentrum in Ter Apel zaterdagmiddag. Hierbij zijn drie aanhoudingen verricht. Twee personen werden aangehouden voor belediging en één voor het zich niet kunnen legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. Even na 15.00 uur verlieten de laatste actievoerders het terrein voor het azc. Zij zijn vervolgens buiten het dorp in bussen gestapt.

In en rond de Groningse plaats was zaterdag veel politie aanwezig voor de aangekondigde demonstraties. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had voor delen van het dorp een noodbevel afgegeven. Aanleiding hiervoor waren signalen en informatie van de politie over mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's.

Een groep van zo'n tweehonderd demonstranten liep begin van de middag van net buiten Ter Apel richting het azc. Daar aangekomen werden ze in een vak met dranghekken geplaatst. Verderop stond een handvol demonstranten met Nederlandse vlaggen. Beide groepen werden afgeschermd door de politie.

Voor en tegen

De eerste demonstratie werd uitgeroepen door Defend Netherlands, eerder betrokken bij de rellen op het Malieveld in Den Haag en verschillende anti-azc-protesten. Als reactie riepen linkse groepen vervolgens op tot een tegendemonstratie. Defend Netherlands kondigde later op sociale media aan toch niet te komen uit vrees voor wanordelijkheden. Andere groepen uit dezelfde hoek riepen vervolgens op toch naar Ter Apel te komen. Dat meldt RTV Noord.

Volgens RTV Noord maken omwonenden van het asielcomplex zich zorgen over hun veiligheid. Dat hebben ze eerder gemeld aan de gemeente. Een gebrek aan informatie leidde tot onrust.