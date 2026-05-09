Opnieuw gaat het mis in Apeldoorn: demonstratie tegen azc beëindigd na noodbevel

Vandaag, 10:22

Op de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten werd vrijdagavond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een azc. Tegen het einde van de avond kondigde de burgemeester een noodbevel af en werd de demonstratie beëindigd, schrijft Omroep Gelderland.

Zo’n tweehonderd demonstranten verzamelden zich rond 19.00 uur bij de rotonde in Apeldoorn, die werd afgesloten voor verkeer. De ME was aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

Vlaggen en vuurwerk

De demonstranten zijn tegen de plannen van de gemeente om asielzoekers tijdelijk onder te brengen in een schoolgebouw. Ze droegen vlaggen en spandoeken met teksten als 'Send them home' en 'Azc nee, weg ermee'. Ook liepen enkele demonstranten met fakkels en werd er vuurwerk afgestoken.

De groep liep vanaf de rotonde naar het centrum en keerde later weer terug. Daarna kondigde de burgemeester een noodbevel af en werd de demonstratie op last van de burgemeester beëindigd. De meeste aanwezigen volgden de instructies van de politie op. Een aantal personen is aangehouden, aldus Omroep Gelderland.

Dinsdagavond 6 mei werd er ook gedemonstreerd, dat liep toen behoorlijk uit de hand.

Door Redactie Hart van Nederland

