Zorgen in Apeldoorn om asielopvang naast school: 'Dit kwam totaal onverwacht'

In Apeldoorn maken bewoners zich ernstige zorgen over de komst van een opvanglocatie voor zo'n 240 tot 250 asielzoekers, pal naast een school voor speciaal onderwijs. Vooral ouders van kinderen op die school slaan alarm: zij maken zich grote zorgen over de veiligheid en rust in de wijk. Ze voelen zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming en vinden dat de communicatie vanuit de gemeente tekortschiet.

De gemeente laat in een algemeen statement weten dat zij inwoners tijdens een bijeenkomst hebben geïnformeerd. De opening van de opvanglocatie staat gepland voor medio mei.

Politici spelen belangrijke rol

Bezorgde bewoners startten een petitie, die inmiddels is overhandigd aan de burgemeester. Ondertussen groeit de onrust in de wijk en wordt er via sociale media opgeroepen om samen te komen en actie te voeren tegen de plannen. Op verschillende plekken in Nederland liepen dergelijke demonstraties de afgelopen tijd uit de hand, omdat er ook van buiten de regio anti-azc-actiegroepen op afkwamen.

Leo Lucassen, hoogleraar migratie aan de Universiteit Leiden, zegt dat politiek Den Haag daar een grote rol in speelt. "De rechter kant van het spectrum, zoals de PVV, FvD en JA21, zouden veel beter op hun woorden moeten letten. Wat zij over asielzoekers en de overlast zeggen, klopt vaak totaal niet met de feiten", aldus Lucassen. "Ik snap wel dat mensen dat geloven, want als je het voortdurend hoort op de televisie, dan denk je 'nou, dat zal dan wel zo zijn'."

Hij pleit er bovendien voor dat de politie er nog beter op toeziet dat zulke demonstraties niet escaleren.

Dinsdagavond kwamen tientallen bewoners samen bij een rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten om hun zorgen over de komst van het azc kenbaar te maken.