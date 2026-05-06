Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Protest tegen azc in Apeldoorn loopt uit de hand: vuurwerk naar politie

Demonstratie

Vandaag, 07:31

Link gekopieerd

Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is dinsdagavond uit de hand gelopen. Demonstranten bezetten een rotonde, blokkeerden het verkeer en gooiden vuurwerk naar de politie.

Via Facebookgroepen werden mensen opgeroepen om zich dinsdagavond te verzamelen bij de rotonde aan de Laan van Maten, bij de zogenoemde Zwevende Maagden. Volgens De Stentor kwamen ongeveer 150 mensen op het protest af. Net als vorige week trok de groep richting de beoogde opvanglocatie aan de Waleweingaarde.

De demonstranten liepen over de weg en staken volgens een correspondent ter plaatse vuurwerk af, waarna de politie de Laan van Maten afsloot. Later keerde de groep terug naar de rotonde, die een groot deel van de avond bezet bleef.

Politie grijpt in

De situatie leek aanvankelijk onder controle, maar escaleerde later op de avond. Volgens een videocorrespondent ter plaatse werd er vuurwerk naar agenten gegooid. De politie, die eerst met meerdere voertuigen aanwezig was, trok zich rond 21.00 uur tijdelijk terug.

Ongeveer een half uur later keerde de politie terug met vijftien busjes en politiehonden. Agenten maakten vervolgens de rotonde vrij. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Vorige week was ook al de Mobiele Eenheid aanwezig bij een soortgelijk protest in de stad.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Alle demonstranten Dam vrijgelaten na arrestaties rond dodenherdenking
Alle demonstranten Dam vrijgelaten na arrestaties rond dodenherdenking
Aanhouding om schreeuwen tijdens twee minuten stilte, ook activisten opgepakt
Aanhouding om schreeuwen tijdens twee minuten stilte, ook activisten opgepakt
Geweldpleger gemeentehuis Loosdrecht moet cel in: 'Stom, stommer, stomst'
Geweldpleger gemeentehuis Loosdrecht moet cel in: 'Stom, stommer, stomst'
Zorgen in Apeldoorn om asielopvang naast school: 'Dit kwam totaal onverwacht'
Zorgen in Apeldoorn om asielopvang naast school: 'Dit kwam totaal onverwacht'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.