Protest tegen azc in Apeldoorn loopt uit de hand: vuurwerk naar politie

Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is dinsdagavond uit de hand gelopen. Demonstranten bezetten een rotonde, blokkeerden het verkeer en gooiden vuurwerk naar de politie.

Via Facebookgroepen werden mensen opgeroepen om zich dinsdagavond te verzamelen bij de rotonde aan de Laan van Maten, bij de zogenoemde Zwevende Maagden. Volgens De Stentor kwamen ongeveer 150 mensen op het protest af. Net als vorige week trok de groep richting de beoogde opvanglocatie aan de Waleweingaarde.

De demonstranten liepen over de weg en staken volgens een correspondent ter plaatse vuurwerk af, waarna de politie de Laan van Maten afsloot. Later keerde de groep terug naar de rotonde, die een groot deel van de avond bezet bleef.

Politie grijpt in

De situatie leek aanvankelijk onder controle, maar escaleerde later op de avond. Volgens een videocorrespondent ter plaatse werd er vuurwerk naar agenten gegooid. De politie, die eerst met meerdere voertuigen aanwezig was, trok zich rond 21.00 uur tijdelijk terug.

Ongeveer een half uur later keerde de politie terug met vijftien busjes en politiehonden. Agenten maakten vervolgens de rotonde vrij. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Vorige week was ook al de Mobiele Eenheid aanwezig bij een soortgelijk protest in de stad.