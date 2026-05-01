Geweldpleger gemeentehuis Loosdrecht moet cel in: 'Stom, stommer, stomst'

De 34-jarige Brian A. uit Ermelo heeft vrijdag een celstraf gekregen voor het vernielen van het gemeentehuis in Loosdrecht, eerder deze week. De rechter legde hem zes weken gevangenisstraf op, waarvan twee weken voorwaardelijk.

A. zou de vernielingen samen met anderen hebben gepleegd. Hij zou zeker twintig keer een stoeptegel of een deel daarvan tegen de ruiten van het gemeentehuis hebben gegooid. Ook zou hij met een voetplaat die hekken bij elkaar houdt hebben gegooid en de elektrische toegangsdeuren hebben geramd met een verkeerspaal. De politie ziet hem als aanjager van de vernielingen.

"Ik vind dat er een signaal moet uitgaan dat dit niet kan en dat dit geweld moet stoppen", zei de politierechter tijdens de zitting. Ook besloot de rechter dat A. voorlopig in de cel blijft. Daarnaast moet hij de gemeente 5.000 euro schadevergoeding betalen.

De burgemeester van Wijdemeren en omwonenden spraken zich fel uit tegen de vernieling:

Het Openbaar Ministerie had om acht weken cel geeïst waarvan twee voorwaardelijk. De advocaat van A. pleitte voor een werkstraf als alternatief. De verdachte zelf noemde zijn daad "stom, stommer, stomst". Hij gaf aan dat hij had gedronken en uit een opwelling handelde.

Het gemeentehuis staat voor een deel leeg en zou vanaf 6 mei gebruikt worden voor een sobere opvang van asielzoekers. Rond dat plan waren de afgelopen tijd meerdere protesten. Bij sommige demonstraties liep de spanning hoog op en ontstonden ongeregeldheden.