Alle demonstranten Dam vrijgelaten na arrestaties rond dodenherdenking

Alle dertien demonstranten die maandagavond zijn opgepakt rond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie dinsdag. Onder hen is activist Frank van der Linde, meldt hun advocaat Willem Jebbink.

De groep wordt verdacht van het overtreden van de Wet openbare manifestaties. Burgemeester Femke Halsema had vooraf een demonstratieverbod opgelegd, aldus Jebbink. De politie meldde eerder dat in totaal dertien mensen zijn aangehouden.

Meerdere arrestaties

Volgens de politie werden negen demonstranten opgepakt omdat ze weigerden naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Drie anderen zouden de openbare orde hebben verstoord. Ook werd iemand aangehouden die riep tijdens de twee minuten stilte.

Volgens advocaat Jebbink klopt het beeld niet. "De burgemeester kan enkel bij wanorde of dreigen daarvan beperkingen aan de demonstratievrijheid stellen. Van dreigende wanorde was geen sprake. Op beelden is zichtbaar dat de groep zwijgend bordjes ophoudt, op borsthoogte", zegt hij.

'Demonstratieverbod onterecht'

De advocaat laat weten dat zijn cliënten de aanhoudingen gaan aanvechten. Volgens Jebbink is het demonstratieverbod onterecht. "Ook hier lijkt het erop dat de burgemeester op oneigenlijke gronden vreedzaam protest van de Dam heeft verbannen. Dat is in strijd met de grondwet", aldus de advocaat.