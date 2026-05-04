Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Heel Nederland twee minuten stil: zo verliep de herdenking

Evenementen

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

Op veel plaatsen in Nederland waren mensen maandagavond om 20.00 uur twee minuten stil voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam blies een trompettist het taptoesignaal, waarna de duizenden aanwezigen stilte in acht namen. Om 20.02 uur klonk het Wilhelmus.

Voorafgaand aan het stiltemoment legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het monument op de Dam. Het Nationaal Monument was eerder op de dag met een rode vloeistof besmeurd en moest in allerijl worden schoongemaakt. Van de bekladding was maandagavond niets meer te zien.

Op de Waalsdorpervlakte, tussen Den Haag en Wassenaar, werden op hetzelfde moment ook de oorlogsslachtoffers herdacht. In het duingebied zijn in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 verzetsmensen gefusilleerd. Op het Lange Voorhout in Den Haag werd een alternatieve herdenking gehouden. Die inclusieve herdenking, zoals de organisatie deze omschrijft, kijkt niet alleen naar het verleden, maar herdenkt ook slachtoffers van oorlogsgeweld van nu.

Militaire Dodenherdenking

De Nationale Militaire Dodenherdenking was zoals ieder jaar op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Ook in voormalig concentratiekamp Kamp Amersfoort, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 47.000 mensen gevangen zaten, was een herdenking.

Eerder maandag waren er op andere plekken in het land al herdenkingen, zoals op de begraafplaats in het Gelderse Loenen. Daar liggen bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Er klonk onder meer muziek en er werd een minuut stilte gehouden. Daarna zongen de aanwezigen het eerste couplet van het Wilhelmus en legden zij kransen.

Zoals gebruikelijk stonden ook de treinen twee minuten stil. Ook op stations was het stil, laat een woordvoerder van de NS weten. "Hierdoor waren reizigers en collega's in staat om deel te nemen aan de dodenherdenking." Die verliep goed en zonder bijzonderheden, luidde de korte samenvatting.

Door ANP

Lees ook

Twee minuten stilte op de vluchtstrook? Daar staat een flinke boete op
Twee minuten stilte op de vluchtstrook? Daar staat een flinke boete op
Nationaal Monument op de Dam beklad: 'Ongelooflijk laffe daad'
Nationaal Monument op de Dam beklad: 'Ongelooflijk laffe daad'
NS laat alle treinen stilstaan tijdens Nationale Dodenherdenking
NS laat alle treinen stilstaan tijdens Nationale Dodenherdenking
Code geel in meerdere provincies voor buien tijdens dodenherdenking
Code geel in meerdere provincies voor buien tijdens dodenherdenking

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.