NS laat alle treinen stilstaan tijdens Nationale Dodenherdenking

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei staan alle treinen in Nederland vanaf 20.00 uur twee minuten stil. Dat meldt de NS. Ook op alle stations en in de stationswinkels wordt maandag twee minuten stilte gehouden.

NS wil met de twee minuten stilte reizigers de mogelijkheid bieden om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en latere vredesmissies te herdenken. Ook dragen machinisten en conducteurs op 4 en 5 mei een fakkelspeldje.

Bevrijdingsfestival

Op 5 mei zet de NS extra en langere treinen in om festivalgangers naar verschillende Bevrijdingsfestivals te brengen.