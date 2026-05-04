Code geel in meerdere provincies voor buien tijdens dodenherdenking

Weerbericht

Vandaag, 14:16

Het KNMI heeft maandagmiddag code geel afgekondigd voor vijf provincies. Het gaat om Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 16.00 uur ontstaan volgens het KNMI stevige buien, waarbij plaatselijk 20 tot 30 millimeter regen kan vallen. Ook is plaatselijk onweer mogelijk.

"De eerstkomende uren zijn er nog geen waarschuwingen van kracht. Later vanmiddag en vanavond vallen er in het zuiden, midden en oosten van het land buien, met plaatselijk onweer en veel regen", aldus het KNMI.

Buitenactiviteiten, zoals de dodenherdenking, en het wegverkeer kunnen door het weer hinder ondervinden. In de tweede helft van de avond nemen de buien in aantal en intensiteit af. Op de Dam in Amsterdam blijft het tijdens de Nationale Dodenherdenking overwegend droog.

In de video hierboven vertelt Robert de Vries hoe het weer er de rest van de week uitziet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

