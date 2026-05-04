Code geel en kans op pittige buien: dit wordt het weer tijdens dodenherdenking

We beginnen de nieuwe week met code geel voor dichte mist, met uitzondering van het noorden. In de loop van maandagochtend lost de mist op en kan er in het noordwesten een enkele bui vallen. In de middag neemt in het binnenland de kans op een paar buien toe. Lokaal kunnen die best pittig zijn, met ook onweer, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Maandag wordt het 14 graden in het noordwesten en lokaal 20 graden in het oosten. De wind stelt weinig voor in het binnenland. Langs de kust wordt die noordelijk en trekt hij iets aan. In de avond, tijdens de dodenherdenking, vallen in het binnenland nog een paar stevige buien. Op de Dam blijft het overwegend droog.

