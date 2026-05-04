Code geel om dichte mist in groot deel van het land

In een groot deel van het land geldt maandagochtend code geel om plaatselijk dichte mist. Met uitzondering van het noorden en noordoosten kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing daarom afgegeven voor alle provincies, behalve Groningen, Friesland en Drenthe.

Het zicht kan over een korte afstand sterk wisselen, de mist kan daardoor verraderlijk zijn, waarschuwt het KNMI. De dichte mist zal in de eerste helft van de ochtend oplossen.