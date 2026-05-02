Dit wordt het weer tijdens dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Het warme en droge lenteweer van de afgelopen dagen maakt plaats voor frisser en regenachtig weer. Tijdens de Nationale Dodenherdenking maandag en op Bevrijdingsdag dinsdag wordt het fris.

Op dodenherdenking worden temperaturen verwacht tussen de 14 en 16 graden en op Bevrijdingsdag wordt het niet warmer dan 12 tot 16 graden. Ook moeten we rekening houden met een enkele bui, aldus meteoroloog Stefan van der Gijze.

Droog, maar ook een bui

Volgens Van der Gijze is het tijdens dodenherdenking het grootste deel van de dag droog, maar kan er hier en daar een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 14 graden in het noorden, maar lokaal kan die oplopen tot 20 graden, met name in het zuidoosten van het land.

Bevrijdingsdag kent door de jaren heen een wisselend weerbeeld. Dit jaar is er vooral in de zuidoostelijke helft van het land kans op regen. In de rest van het land is de paraplu waarschijnlijk niet nodig en is er zelfs ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 13 graden in het noorden en rond de 17 graden in het zuiden van het land.

