Warm weer slaat om: kans op stevige onweersbuien en hagel

De dag begint nog vrij rustig met een mix van zon en wolken. In het zuidwesten kan al een bui vallen, maar op veel andere plekken blijft het droog. De temperatuur loopt in de ochtend op naar zo’n 16 tot 17 graden en er staat weinig wind.

In de middag wordt het warmer en zijn er perioden met zon. Op de meeste plekken blijft het dan nog droog, maar dat verandert later op de dag. Vooral in het zuiden neemt de kans op regen- en onweersbuien toe.

In bovenstaande video vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze meer over waar en wanneer we de buien kunnen verwachten.