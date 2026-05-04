Nationaal Monument op de Dam beklad: 'Ongelooflijk laffe daad'

Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad. Dat is te zien op onder meer webcambeelden en foto's op sociale media. Het monument is besmeurd met rode verf en de tekst "genocide". Maandag wordt op de Dam de Nationale Dodenherdenking gehouden.

Schoonmakers zijn maandagochtend bezig het monument weer schoon te maken, zo is te zien op de beelden. Om 20.00 uur wordt bij het monument op de Dam stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesoperaties.

'Dit is geen protest'

Burgemeester Femke Halsema reageert op sociale media fel op de bekladding. "Wat een ongelooflijk laffe daad. Dit is geen protest, maar vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Het kwetst niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente werkt met man en macht om het monument schoon te krijgen en de politie doet op dit moment onderzoek."

Het is niet de eerste keer dat er op de Dam een monument of pand wordt beklad. In oktober vond ook al een soortgelijk incident plaats, toen het Koninklijk Paleis op de Dam werd beklad met rode verf en de tekst "Fuck Israël". Later werd die actie opgeëist door de groepering Palestine Action NL. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de bekladding van maandagochtend.