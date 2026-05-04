Twee minuten stilte op de vluchtstrook? Daar staat een flinke boete op

Verkeer

Vandaag, 11:07

De Nationale Dodenherdenking vindt maandagavond 4 mei om 20.00 uur plaats. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om niet stil te gaan staan op de vluchtstrook. Dat kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.

Wil je maandagavond om 20.00 uur twee minuten stilstaan terwijl je op de snelweg rijdt? "Zoek een parkeerplaats", luidt het advies van Rijkswaterstaat. Stilstaan op de vluchtstrook is verboden en gevaarlijk. Je kunt dan een boete krijgen van 320 euro.

Elektronische borden

Op 3 en 4 mei tonen de elektronische borden boven en langs de snelweg de tekst: 'Veilig herdenken? Zoek een P. Niet op de vluchtstrook!' De vluchtstrook moet vrij blijven voor noodgevallen en hulpdiensten.

Door Redactie Hart van Nederland

