Woede om bekladding Dam: ook minister Van Weel spreekt zich uit

De woede over de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam neemt verder toe. Na een felle reactie van burgemeester Femke Halsema, laat nu ook minister David van Weel van Justitie en Veiligheid van zich horen. Hij noemt de actie onacceptabel, juist op de dag van de Nationale Dodenherdenking.

Op het monument werd rode verf gesmeerd met de tekst "genocide". Maandagochtend zijn schoonmakers druk bezig om de schade weg te krijgen, zodat de herdenking van vanavond door kan gaan.

'Schandalig en respectloos', zegt minister Van Weel

Minister Van Weel schrijft op X: "Demonstreren is een recht, maar het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam valt daar absoluut niet onder. Schandalige en respectloze actie, zeker op 4 mei. De politie doet onderzoek."

Daarmee sluit hij zich aan bij de woorden van burgemeester Halsema, die de bekladding eerder al "een ongelooflijk laffe daad" noemde en sprak van pure vernielzucht.