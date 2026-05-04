Demonstranten van Dam verwijderd vlak voor Dodenherdenking

Crime

Vandaag, 20:04

De politie heeft twaalf demonstranten van de Dam verwijderd die daar met borden stonden met de tekst 'Nooit meer is nu!'. Het ging om een protest tegen het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de nationale dodenherdenking organiseert. De betogers vinden dat er ook aandacht moet zijn voor het heden.

Het wegvoeren van de demonstranten verliep rustig. De politie heeft hun bordjes ingenomen en een deel van de demonstranten aangehouden. Iets voor 20.00 uur begon op de Dam de Nationale Herdenking.

Betekenisvol, waardig en inclusief

De initiatiefnemers, onder wie activist Frank van der Linde, wilden de herdenking met hun actie betekenisvol, waardig én inclusief maken. "Herdenken is belangrijk, maar zonder betekenis als er geen verbinding wordt gemaakt met het heden", staat in een statement van Nooit meer is nu!, dat zichzelf een beweging noemt. "Het is ronduit hypocriet als die hedendaagse verbindingen slechts selectief worden gemaakt", zeggen de initiatiefnemers. "Ook kun je het verleden niet herdenken en tegelijkertijd aanpappen met de fascisten van onze tijd."

Van der Linde protesteerde de afgelopen twee jaar ook tijdens de herdenking op de Dam. Zo keerden vorig jaar op zijn initiatief enkele tientallen mensen de toenmalige premier Dick Schoof de rug toe tijdens zijn toespraak. Dat deden ze ook toen PVV'er en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma vlak daarna een krans legde. Datzelfde gebeurde een jaar eerder ook bij de kranslegging door Bosma.

Door ANP

