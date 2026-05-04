Monument op de Dam weer schoon na bekladding

Vandaag, 14:40

Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het maandag vroeg in de ochtend werd beklad. Het monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog werd met een grote hoeveelheid rode substantie, waarschijnlijk verf, besmeurd. Ook werd er "genocide" op geschreven.

Het Parool heeft beelden in handen gekregen waarop de actie is vastgelegd. De Amsterdamse krant zegt die te hebben gekregen van de actiegroep Palestine Action Amsterdam, maar het is niet bekend of ze de actie ook hebben opgeëist.

Op de beelden zijn drie mensen te zien. Het monument zou rond 04.30 uur zijn beklad, zo'n veertien uur voordat de Tweede Wereldoorlog daar wordt herdacht. Een schoonmaakploeg was sinds vroeg in de ochtend bezig het monument te reinigen. De politie is op zoek naar in ieder geval drie verdachten die regenkleding droegen en een witte boodschappentas bij zich hadden.

In de Tweede Kamer is brede verontwaardiging over het besmeuren van het monument. "Respectloos en onacceptabel", meent Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). Volgens VVD-fractieleider Ruben Brekelmans verdienen de daders "wat mij betreft een fikse straf". Jan Paternotte (D66) noemt de bekladding een "respectloze en walgelijke daad" en PVV-leider Geert Wilders betitelt de daders als "tuig".

