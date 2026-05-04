Politie zoekt drie verdachten voor bekladding monument Dam

De politie verdenkt drie mensen van betrokkenheid bij het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Rond 04.30 uur werd het monument besmeurd met een rode substantie. Schoonmaakploegen zijn al uren bezig om de verf te verwijderen. Later op de dag vindt op de Dam de Nationale Herdenking plaats.

De politie zoekt drie verdachten die na de bekladding op de fiets zijn gevlucht richting de Nes. Ze droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Getuigen die rond 04.30 uur op de Dam waren, wordt gevraagd zich te melden.