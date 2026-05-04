Aanhouding om schreeuwen tijdens twee minuten stilte, ook activisten opgepakt

De politie meldt dat tot nu toe dertien mensen zijn aangehouden tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Een van hen was iemand die schreeuwde tijdens de twee minuten stilte. Volgens een politiewoordvoerder weigerden daarnaast twaalf demonstranten om naar het aangewezen demonstratievak te gaan, waarna zij werden aangehouden.

Een van de aangehouden activisten is Frank van der Linde, meldt zijn advocaat Willem Jebbink. "Die arrestatie is een schending van het recht om te protesteren, van de Grondwet en van het internationaal recht", aldus Jebbink. "Ik zal mijn cliënt en zijn mededemonstranten aanraden klachten in te dienen en een schadevergoeding te eisen wegens onrechtmatig overheidshandelen", stelt Jebbink.

Pro-Palestijnse leuzen

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook werden drie mensen aangehouden aan de kant van het Rokin. Zij riepen pro-Palestijnse leuzen vlak voor de twee minuten stilte. De politiewoordvoerder kon niet bevestigen of deze mensen tot de dertien aangehouden personen behoren.