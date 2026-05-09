Inzet ME en meerdere aanhoudingen bij protest in Apeldoorn om azc

Demonstratie

Gisteren, 21:14

Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum (azc) in Apeldoorn is zaterdagavond de Mobiele Eenheid ingezet en zijn meerdere aanhoudingen verricht. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven, bevestigt een woordvoerder van de politie.

Demonstranten gooien onder meer met vuurwerk. De woordvoerder zegt dat nog niet duidelijk is hoeveel mensen zijn aangehouden. Ook is het niet bekend of er agenten gewond zijn geraakt.

Op sociale media was aangekondigd dat er zaterdagavond een "vrouwen- en kindermars" zou plaatsvinden in Apeldoorn, die begon bij een rotonde in de wijk De Maten en eindigde bij het azc in die plaats. Volgens de oproep was de mars "vreedzaam bedoeld".

De ongeregeldheden vonden na de mars plaats bij de rotonde.

Door ANP

