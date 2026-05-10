Politie houdt 26 mensen aan bij azc-protest in Apeldoorn

Crime

Vandaag, 14:12

De politie heeft 26 personen aangehouden bij het azc-protest in Apeldoorn zaterdagavond. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, hinderden het verkeer en belaagden een voertuig. Ook is een 58-jarige man uit Apeldoorn opgepakt voor mishandeling.

Volgens de politie mishandelde hij een boa van de gemeente. Die hield daar lichte verwondingen aan over. De ongeregeldheden, waarbij de ME moest ingrijpen, ontstonden na de mars bij een rotonde. De politie zegt dat agenten probeerden de situatie te de-escaleren, maar dat de sfeer omsloeg.

Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Vrijdag werden bij een protest tegen dat plan ook al zes mensen aangehouden. Volgens de politie waren zij toen over de schreef gegaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

