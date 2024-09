Topartiest Dua Lipa volgend jaar twee keer in de Ziggo Dome

Dua Lipa komt volgend jaar naar Nederland. De zangeres staat op 3 en 4 juni met haar Radical Optimism-tour in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend. De kaartverkoop voor de optredens begint op 20 september.

De tour volgt op de release van het derde studioalbum van de zangeres, het gelijknamige Radical Optimism. Daarop staan nummers als Houdini en Training Season. De 29-jarige Britse zangeres begint haar wereldtournee dit jaar met shows in Azië. In 2025 speelt ze in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika en Europa.

Dua Lipa is bekend van grote hits als One Kiss, New Rules en Levitating. Ook scoorde ze een grote hit met het nummer Dance The Night, dat te horen was in de film Barbie. De zangeres speelde in 2022 ook twee keer in de Ziggo Dome.

ANP