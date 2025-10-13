Terug

Supermarktprijzen stijgen in Nederland harder dan omringende landen

Inflatie

Vandaag, 09:57

Al maanden stijgen de prijzen van boodschappen in Nederlandse supermarkten harder dan in andere Europese landen, zo laten Europese inflatiecijfers zien. Daarover schrijft het FD. Politici en economen maken zich zorgen over voedselinflatie, maar de onderliggende oorzaken van de prijsstijgingen zijn moeilijk aan te pakken.

De prijzen van voedingsmiddelen stegen in Nederland in september met 3,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, dat blijkt uit de nieuwste CBS-publicatie. Producten die vooral duurder zijn geworden zijn rundvlees (34 procent), chocolade (19 procent) en koffie (22 procent).

Eerder dit jaar kwamen vertegenwoordigers van supermarktketens naar de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen over de schijnbaar torenhoge prijzen in Nederlandse supermarkten, vergeleken bij de rest van Europa:

Buitenland goedkoper

Daarmee ligt de stijging in Nederland hoger dan het Europees gemiddelde. Dat lag in september op 3 procent. Ook in buurlanden groeiden de kosten van boodschappen minder hard. In België bedroeg de voedselinflatie jaar op jaar 3,2 procent en in Duitsland 2,9 procent. Eerdere maanden laten een soortgelijk beeld zien. Ook al daalt de voedselinflatie maand op maand, Nederland blijft het West-Europese land waar de boodschappenprijzen jaar op jaar het hardst zijn gestegen.

Eerder onderzocht de Consumentenbond al de prijzen in supermarkten in Nederland en omringende landen. En uit hun onderzoek bleek ook al dat boodschappen in België gemiddeld 12 procent goedkoper zijn dan in Nederland. In Duitsland 15 procent en in Frankrijk zelfs 20 procent. Vooral op A-merken zouden consumenten over de grens veel kunnen besparen.

Besparen

Eerder schreef het FD al dat steeds meer consumenten huismerken verkiezen boven A-merken. En dat is volgens het Financieele Dagblad nu nóg beter voor je portemonnee dan een paar jaar geleden. onderzoek. "In drie jaar tijd zijn merkproducten 31 procent duurder geworden en huismerken 'maar' 20 procent", zegt Rabo-analist Sebastiaan Schreijen tegen de krant. Het prijsverschil is de afgelopen drie jaar dus alleen maar groter geworden.

Door dat groeiende verschil winnen huismerken steeds meer terrein. Uit cijfers van marktonderzoeker NIQ blijkt dat inmiddels bijna 60 procent van de supermarktomzet uit huismerken komt. Voor consumenten betekent dat, simpel gezegd: het loont tegenwoordig meer dan ooit om voor het huismerk te kiezen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

