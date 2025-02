Boodschappen dit jaar nóg duurder: deze producten stijgen het snelst in prijs

Nederlanders moeten rekening houden met een forse stijging van de supermarktprijzen in 2025. Econoom Marten van Garderen van ING voorspelt dat de prijzen dit jaar sneller zullen stijgen dan vorig jaar. Hij verwacht een toename van enkele procenten.

Voor consumenten betekent dit wederom een zwaardere last op de portemonnee. De prijzen in de supermarkt stegen de afgelopen jaren jaren ook al flink. Maar er zijn nog manieren om te besparen, hoe je dat doet zie je in de video hierboven:

Van Garderen baseert zijn voorspelling op de FAO Food Price Index, een internationale graadmeter voor voedselprijzen. "Een hogere index betekent niet direct hogere prijzen in de supermarkt, maar het geeft wel een goede indicatie van wat we kunnen verwachten", legt hij uit.

Welke producten stijgen het snelst in prijs?

Vooral zuivelproducten zullen waarschijnlijk duurder worden. De prijzen daarvan stijgen volgens de index en dat werkt met enige vertraging door in de supermarkt. Ook de prijzen van cacao en koffie stijgen al langere tijd hard, wat betekent dat liefhebbers van chocola en koffie dieper in de buidel moeten tasten.

Naast de duurdere grondstoffen spelen ook andere factoren een rol bij de stijgende prijzen. Hogere lonen en energiekosten zorgen ervoor dat supermarkten hun prijzen verder opschroeven. Die kosten worden voor het grootste geval doorberekend aan de klant.

Afrekenen met misvatting

Van Garderen rekent wel af met een volgens hem veelgehoorde misvatting. "Als zondebok voor de bovengemiddelde inflatie van de afgelopen tijd wordt veelal naar voeding gewezen. Hoewel het eerder terecht was om voedsel als een van de belangrijkste boosdoeners te bestempelen, is dat al ruim een jaar niet meer zo. Andere goederen en diensten, zoals tabak, hebben recentelijk juist veel meer impact op de inflatie."

Maar dit jaar kan het beeld door de harder oplopende voedselprijzen weer anders worden, aldus de econoom. De inflatie blijft volgens hem "hardnekkig". "De gemiddelde prijsstijging lag in januari op 3,3 procent en ook over heel 2024 konden we 3,3 procent hogere prijzen noteren", becijfert hij. In 2023 was de inflatie bijna 4 procent en in het eerste coronajaar (2022) was dat zelfs 10 procent. "Dit terwijl het langjarig gemiddelde de afgelopen decennia iets boven de 2 procent ligt."

