Krimpflatie zet door: deze producten krompen al en worden nu nóg kleiner

De Consumentenbond merkt dat krimpflatie in de supermarkt nog steeds voorkomt. Het Meldpunt Eerlijk van de Consumentenbond kreeg vorig jaar 250 meldingen van consumenten over krimpflatie. Bij dit verschijnsel blijven supermarktproducten even duur, maar bevatten ze minder inhoud.

De Consumentenbond merkt op dat ook producten waarvan de inhoud al eerder onopvallend was verminderd, opnieuw kleiner zijn geworden. Een voorbeeld hiervan is de belegen kaas van Maaslander. Eind 2024 ging de inhoud van een pak belegen kaas van 150 gram naar 140 gram. " Een relatief kleine daling. Maar in 2023 ging de inhoud al van 200 gram naar 175 gram en vervolgens naar 150 gram. Bij elkaar opgeteld een forse krimp in een paar jaar tijd. Terwijl de prijs niet evenveel mee daalde ", aldus Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Ook een doos Ariel-wascapsules kromp tussen 2020 en 2025 van 13 naar 13, naar 12, naar 10 wascapsules. Hetzelfde geldt voor Snack a Jacks Barbecue Paprika-rijstwafels: 145 gram, naar 127, 117 naar 103 gram nu.

'Kulargumenten'

In reactie op het onderzoek wijzen fabrikanten vooral naar winkeliers die volgens hen de prijs bepalen, aldus Molenaar. Ook geven sommige fabrikanten volgens haar aan dat de verminderde inhoud te maken had met productverbetering. "Allemaal kulargumenten", aldus Molenaar. "Wees gewoon eerlijk en duidelijk. Zet op de verpakking dat er voortaan minder in zit of houd de inhoud hetzelfde en verhoog de prijs. Niet leuk, maar wel zo eerlijk."

Het aantal meldingen van krimpflatie is echter wel lager dan in voorgaande jaren, en volgens Molenaar komt dit waarschijnlijk doordat veel merken de inhoud van hun verpakkingen al eerder hebben verminderd. "Of omdat consumenten de krimp niet in de gaten hebben. Dat laatste is niet gek, want we zien dat fabrikanten de inhoud van verpakkingen, heel slinks, in steeds kleine stapjes aanpassen", geeft ze aan.

