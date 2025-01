Elke maand weer moet Monique de eindjes aan elkaar knopen, rondkomen steeds moeilijker

In Rotterdam presenteert een netwerk van ervaringsdeskundigen en partners een plan om het falende armoedebeleid aan te pakken in de stad. Het deltaplan moet het Rotterdamse collega en de stad inspireren voor een breed armoedebeleid. Volgens de ervaringsdeskundigen gebeurt er te weinig om mensen uit armoede te helpen.

Monique moet ook elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen. Ze is afgekeurd en krijgt een uitkering. Zelf zit ze niet in de schulden, maar ze merkt dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen en maakt zich daar erg druk om, vertelt ze in bovenstaande video.

Monique is niet de enige. Rotterdam is één van de armste steden van Nederland. 15,4 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 80.000 Rotterdammers. In sommige wijken leeft een kwart tot een derde in armoede. 1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede, aldus Warmte Rotterdam.