We kopen steeds meer duurzaam voedsel in supermarkten, speciaalzaken en horeca

We hebben vorig jaar 14 procent meer aan voedsel met een duurzaamheidskeurmerk gespendeerd dan in 2022. In totaal gaven we 12,6 miljard uit in supermarkten, speciaalzaken en in de horeca. In totaal werd 11 procent meer aan voedsel uitgegeven, meldt Wageningen Economic Research na eigen onderzoek voor de zogenoemde Monitor Duurzaam Voedsel.

Ook de totale hoeveelheid verkochte duurzame voedselproducten groeide met 3 procent. Dat is een grotere stijging dan de toename in volume van al het verkochte voedsel, wat ligt op 1 procent.

Naast het feit dat we duurzamer voedsel kopen zijn we ook steeds minder voedsel aan het verspillen. Er zijn niet alleen grote initiatieven tegen voedselverspilling, ook mensen zoals Ivar zetten zich in voor minder verspilling:

2:02 Te klein, te groot of misvormd: pompoenverkoper Ivar strijdt tegen voedselverspilling

Ondanks al deze groeiende ontwikkelingen in duurzame voeding is er voor de speciaalzaken een tegenvaller. "Weliswaar wordt er 7 procent meer besteed aan duurzame producten, maar die omzetgroei wordt tenietgedaan door de hoge inflatie. De daling in verkocht volume wordt op ongeveer 4 procent geschat", zeggen ze in Wageningen.

Bij het onderzoek wordt gesproken van duurzaam voedsel wanneer tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Alleen producten met een keurmerk met onafhankelijke controle zijn meegenomen in de monitor.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP