Kop koffie wordt mogelijk nog duurder na prijsstijging fabrikant Douwe Egberts

Slecht nieuws voor de koffieliefhebbers: koffie gaat mogelijk weer veel duurder worden. JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, verhoogt opnieuw de prijzen. Dat blijkt uit het document met de prijsonderhandelingen van supermarkten, dat in handen is van Het Financieele Dagblad. Daaruit blijkt dat koffie in de winkel 15 tot 25 procent duurder zou kunnen worden.

Topman Michiel Muller van online supermarkt Picnic bevestigt de prijsstijging. De adviesprijs voor een pak filterkoffie Aroma Rood van 500 gram zou daardoor boven de 10 euro uitkomen. In mei waarschuwde JDE Peet's al voor mogelijke nieuwe prijsstijgingen door de gestegen prijzen voor koffiebonen.

Bij het café van Roxanne in Amsterdam kun je nog steeds een kop filterkoffie krijgen voor 95 cent. Kijk in de video hierboven hoe ze dat voor elkaar krijgt.

De fabrikant was eerder dit jaar ook al met supermarkten in gesprek over de inkoopprijzen, waaronder Jumbo, Albert Heijn en Picnic. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van JDE Peet's verkrijgbaar bij de supermarkten. Vervolgens gingen de prijzen flink omhoog. Nu lijkt er dus een nieuwe verhoging bij te komen.

Een woordvoerder van JDE Peet's noemt de stap onvermijdelijk gezien de kostenstijgingen. Ze merkt ook op dat winkels uiteindelijk de consumentenprijzen bepalen. "Daar zien we dat de huismerkkoffie bovendien even hard, soms zelfs harder, stijgt in prijs. Hieruit blijkt dat alle koffieproducenten last hebben van bredere markttrends."

Juist gedaald

Mogelijk leidt de nieuwe verhoging weer tot lastige gesprekken met de supermarkten. Picnic-topman Muller zegt dat de nu naar buiten gekomen percentages slechts het voorstel zijn van JDE Peet's. Hij vindt de gang van zaken bij het bedrijf "raar". Volgens hem zijn de prijzen voor koffiebonen, waarnaar JDE Peet's verwees, recent juist gedaald.

JDE Peet's is een van 's werelds grootste koffiebedrijven. Het concern is actief in meer dan honderd landen.

ANP