Koffie steeds duurder: dit is waarom je straks nóg meer betaalt

Als je in de winkel een pak koffie afrekent, schrik je je wild. In één jaar tijd steeg de prijs van het 'zwarte goud' met maar liefst 110 procent. En de verwachting is dat die nog verder omhoog gaat. "Het wordt een luxeproduct", verwachten experts.

Bij het café van Roxanne in Amsterdam kun je nog steeds een kop filterkoffie krijgen voor 95 cent. Kijk in de video hierboven hoe ze dat voor elkaar krijgt.

Een kilo koffiebonen die een paar jaar geleden nog rond de 12 euro lag, kost nu vaak het dubbele of meer. In sommige speciaalzaken loopt de prijs al richting de 30 euro per kilo. Koffiebranders verwachten dat de prijzen de komende jaren verder zullen stijgen.

Hoeveel prijsstijgingen kunnen koffiedrinkers nog aan? Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 80 procent van de panelleden wel eens koffie drinkt of dat heeft gedaan. Door de stijgende kosten zegt echter 12 procent dat niet meer (in dezelfde mate) te kunnen doen, en naar een alternatieve drank te zijn overgestapt. Nog eens 20 procent verwacht als de prijs met nog eens 50 procent zou toenemen, ze dit niet meer voor koffie over zouden hebben. Aan de andere kant maakt het 52 procent van de koffiedrinkers niet uit hoe duur het wordt: zij blijven hoe dank ook hun bakkie drinken.

Waarom wordt koffie duurder?

Volgens Marc Steenhuis van de Deventer koffiebranderij Fleur de Café zijn er verschillende redenen voor de gestegen koffieprijzen. Hij somt op: "Koffie is een belangrijk beleggingsproduct op de beurs, net zoals olie en goud. Ten tweede zijn de Chinezen begonnen met koffiedrinken. En het gros van de arabica-bonen komt uit Zuid-Amerika en daar zijn de oogsten mislukt."

Al deze factoren zorgen ervoor dat de prijs omhoog gaat. Experts verwachten dan ook dat goedkoop koffie drinken voorgoed tot het verleden behoort. Sterker nog, ze verwachten dat de prijs de komende jaren ook in gewone winkels verder wordt opgedreven tot zo'n 30 euro voor een kilo bonen.

