Consumentenbond: boodschappen over grens flink goedkoper

Consumenten betalen over de grens, wel degelijk een stuk minder voor hun boodschappen dan in Nederland. Dat stelt de Consumentenbond na een peiling bij dertig supermarktketens in België, Duitsland en Frankrijk. Daarmee is er weer een studie naar de prijzen in de supermarkt.

Eerder dit jaar wierp toenmalig NSC-Kamerlid Pieter Omtzigt de discussie over dure boodschappen opnieuw op, door te wijzen op het prijsverschil van een potje appelmoes bij Albert Heijn in Nederland en België.

Omdat boodschappen in onze buurlanden relatief zo goedkoop zijn, zie je veel Nederlandse nummerborden bij winkelcentra net over de grens:

1:53 Nederlanders hamsteren boodschappen en benzine massaal over de grens

Besparen op A-merken

Volgens de Consumentenbond zijn boodschappen in België gemiddeld 12 procent goedkoper dan in Nederland, in Duitsland 15 procent en in Frankrijk zelfs 20 procent. Vooral op A-merken zouden consumenten over de grens veel kunnen besparen.

Maar de peiling wijst ook uit dat sommige producten in Nederland juist goedkoper zijn dan in de onderzochte landen. Bovendien zijn de prijsverschillen kleiner voor consumenten die in Nederland vaak aanbiedingen kopen.

