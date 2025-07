Prijzen gas en stroom komende jaren omlaag, olie juist duurder

De Nederlandse energieprijzen gaan naar verwachting de komende jaren dalen. Dat blijkt uit de TNO Vector Energieprijsmonitor. De monitor gaat over de verwachte prijsontwikkelingen van energie in Nederland voor de periode 2025-2030. De olieprijs gaat waarschijnlijk stijgen.

De prijsverwachtingen zijn gebaseerd op verschillende trends. De Nederlandse gasprijzen gaan naar verwachting dalen van 46 cent per kuub tot 23 cent per kuub. Dit komt mede door de grote beschikbaarheid van vloeibaar aardgas op de Europese markt. Vanwege onder meer de nationale CO2-heffing, blijft de Nederlandse gasprijs relatief duur in vergelijking met andere Europese landen.

Afgelopen jaren zijn de gasprijzen juist flink gestegen. Daarom kozen Nederlanders steeds vaker om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

Ook de elektriciteit wordt iets goedkoper in Nederland. Dit komt onder andere door een toenemend aandeel hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Elektriciteit wordt goedkoper op de momenten dat het aanbod groot is. Toch blijven ook deze prijzen in vergelijking met andere landen nog wel redelijk hoog.

Spanningen

De olieprijs zal naar verwachting de komende vijf jaar stijgen naar ongeveer 80 euro per vat. Dit komt door de onderzoekers door de geopolitieke spanningen, beperkte productiecapaciteit een strenger klimaatbeleid. Daarnaast nemen investeringen in olieproductie af en worden de kosten van CO2-uitstoot en nieuwe importheffingen doorberekend in de prijs.