Massale hulp voor Ron (60) na noodkreet: overladen met deo en wasmiddel

Bussen deodorant, genoeg pakken wasmiddel voor maanden, tandpasta en mondwater om weer een flinke tijd vooruit te kunnen. Ron (60) uit Noord-Holland is de afgelopen dagen overspoeld met pakketten vol verzorgingsproducten. "Ik krijg vanuit het hele land spullen opgestuurd", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het is allemaal ontzettend hartverwarmend."

Eerder deze week liet Ron tegenover Hart van Nederland weten dat hij zich soms schaamt als hij over straat loopt. In de bovenstaande reportage zie je zijn verhaal.

Eerder deze week deed Ron zijn verhaal bij Hart van Nederland over verzorgingsarmoede. Volgens het Armoedefonds stijgt het aantal Nederlanders dat niet genoeg geld heeft om fris voor de dag te komen. Het fonds noemt de situatie zeer zorgelijk. “De flinke stijging van mensen in verzorgingsarmoede in slechts een jaar tijd is een duidelijk alarmsignaal."

Deze vorm van armoede heeft ook emotionele gevolgen. "Bijna een derde voelt zich minderwaardig, en ruim een op de drie ervaart het niet kunnen kopen van dagelijkse verzorgingsproducten als falen. Dit leidt niet alleen tot stress, maar zorgt er zelfs voor dat één op de vijf bewust winkels vermijdt om de confrontatie met financiële beperkingen uit de weg te gaan."

Overspoeld met pakketten

Ron was een van die mensen maar wordt deze week dus overspoeld met producten. Zijn telefoon gaat de laatste paar dagen vaak af. Aan de andere kant? Weer een gulle gever die nog spullen heeft voor hem heeft. "Gisteren twee pakketten binnengekregen, vandaag ook weer een doos met daarin wasmiddel, het is echt veel", vertelt hij verder. "Een persoon heeft zelf een paar pakketten naar mijn moeder in IJmuiden gestuurd, die haal ik volgende week even op."

"Ik zou niet weten hoe ik al deze mensen kan bedanken, maar ik ben er heel erg blij mee." - Ron

Voor Ron is het mooi dat zijn oproep zoveel los heeft gemaakt, ik was al blij geweest als hierdoor het gesprek over verzorgingsarmoede opgang zou komen. Dat mensen mij zoveel zouden sturen had ik niet gedacht." Inmiddels heeft de oud-stratenmaker genoeg producten om een flinke tijd vooruit te kunnen. "Ik wil niet ondankbaar overkomen maar ik heb voor nu echt voldoende", lacht hij. "Als ik nog meer spullen krijg zet ik het in een deelkastje. Ik hoop dat anderen er ook mee geholpen kunnen zijn, dat zou helemaal fijn zijn."

'Meer naar elkaar omkijken'

Daarnaast hoopt hij ook dat mensen meer naar elkaar omkijken. "Deze actie heeft mij doen laten zien dat er genoeg mensen zijn die het hart op de juiste plaats hebben. Ik zou niet weten hoe ik al deze mensen kan bedanken maar ik ben er heel erg blij mee."