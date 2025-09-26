Terug

Waarom huismerken nu nóg beter zijn voor je portemonnee

Geld

Vandaag, 08:59

De prijzen in de supermarkt blijven maar stijgen. Vooral koffie, vlees en zuivel zijn in korte tijd flink duurder geworden. Steeds meer consumenten grijpen daarom naar het huismerk in plaats van naar een A-merk. En dat is volgens het Financieele Dagblad nu nóg beter voor je portemonnee dan een paar jaar geleden.

Het verschil in prijs tussen A-merken en huismerken wordt namelijk steeds groter, blijkt uit onderzoek. "In drie jaar tijd zijn merkproducten 31 procent duurder geworden en huismerken 'maar' 20 procent", zegt Rabo-analist Sebastiaan Schreijen tegen de krant. Het prijsverschil is de afgelopen drie jaar dus alleen maar groter geworden.

Door dat groeiende verschil winnen huismerken steeds meer terrein. Uit cijfers van marktonderzoeker NIQ blijkt dat inmiddels bijna 60 procent van de supermarktomzet uit huismerken komt. Voor consumenten betekent dat, simpel gezegd: het loont tegenwoordig meer dan ooit om voor het huismerk te kiezen.

