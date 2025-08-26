Supermarkten trekken aan de bel: mandjesdiefstal loopt in de papieren

De afgelopen weken worden er meer winkelmandjes uit supermarkten gestolen. Volgens uitbaters nemen klanten de mandjes mee naar huis, vaak uit gemakzucht. Sommige supermarkten proberen met humoristische online berichten klanten te vragen hun mandjes gewoon terug te brengen, meldt het AD.

Bij de Jumbo in Ouddorp is de maat vol: in een paar weken tijd zijn er honderd mandjes verdwenen. "Ik hoor dat ze worden gebruikt als sokkenmand, of dat mensen ze in de garage gebruiken als opbergbak voor gereedschap," vertelt uitbater Coen Sperling aan de krant.

Een groot mandje kost een supermarkt al snel 13 euro per stuk. Op jaarbasis verdwijnen er gemiddeld 150 van dit soort mandjes, goed voor een kostenpost van bijna 2000 euro. Om dit probleem tegen te gaan, kaart Coen de diefstallen nu aan met humor. Hij plaatste een foto online waarop het lijkt alsof de winkelmandjes zelf de winkel uitlopen.

Humor

De Jumbo in Ouddorp is niet de enige supermarkt die hiermee te maken heeft. Andere supermarkten plaatsen online foto’s met de vraag of de 'mandjesfamilie' weer herenigd kan worden of dat de mandjes hun 'vriendjes' zouden missen.

Niet alle supermarkten pakken het met humor aan. Sommige wijzen klanten online juist op de hoge kosten die de diefstallen met zich meebrengen.

Illegaal

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is het stelen van winkelmandjes "een stokoud probleem". Klanten nemen de mandjes vaak mee uit gemakzucht of omdat ze geen tas bij zich hebben. Soms beseffen ze niet dat de mandjes gewoon eigendom zijn van de supermarkt. Wie wordt betrapt op het stelen van een mandje, riskeert een boete van 110 euro.